РИАМО - 1 фев. Двое мужчин погибли, попав под поезд у станции «Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги в Подмосковье, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«Около 19:00 в районе платформы «Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва – Фрязино смертельно травмированы двое мужчин, переходивших железнодорожные пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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