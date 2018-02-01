РИАМО – 1 фев. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter о том, что приложение мессенджера снова появилось в интернет-магазине App Store, сообщает в четверг Газета.ru.

«Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени», — написал Дуров.

Он также подчеркнул, что ежедневно приложение скачивают более 600 тысяч пользователей.

Ранее Дуров объяснил, что мессенджер пропал из App Store из-за неуместного контента.