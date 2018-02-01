РИАМО - 1 фев. Две иномарки столкнулись в столичном районе Южное Тушино, одна из машин врезалась в дорожный знак, который при падении травмировал женщину с ребенком, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления ГИБДД по Москве.

По его словам, ДТП произошло на Светлогорском проезде, в районе дома 7.

«Произошло столкновение Honda и Ford, после чего одна из автомашин продолжила движение и совершила наезд на дорожный знак, и тот опрокинулся. Из-за падения знака получили травмы женщина и ребенок», - сказал собеседник агентства

Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы. На данный момент ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.