РИАМО - 1 фев. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы может организовать конкурс среди столичных предпринимателей на создание концепций развития модной индустрии, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Фурсин.

В четверг в Цифровом деловом пространстве Москвы прошла встреча лидеров рынка модной индустрии, на которой обсудили актуальные проблемы и перспективы развития отрасли.

«Мы, возможно, проведем мини-конкурс в рамках департамента, конкурс с концепцией, когда каждый сможет представить свою концепцию, и мы, возможно, самые действенные механизмы применим в объединенной концепции для поддержки этой индустрии», - сказал Фурсин.

Он отметил, что бизнес и власть должны вместе развивать модную индустрию.