РИАМО - 1 фев. Специалисты в Москве изучают видеозапись, размещенную в Instagram, на котором актер Алексей Панин управляет автомобилем без рук, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Столичная Госавтоинспекция изучает видеозапись», - сказал собеседник агентства.

Ранее актер Панин в своем профиле Instagram опубликовал видео, на котором запечатлено, как он на большой скорости едет по дороге и отпускает руки от руля.