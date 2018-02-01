РИАМО - 1 фев. Организаторам массового пикета в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной предложили провести акцию в столичном парке «Сокольники», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Нам подали заявку на пикет на 700 человек. Мы предложили организаторам массового пикета место в «Сокольниках» - «Гайд-парк». Там не требуется согласование, необходимо лишь договориться с парком», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд признал врача-гематолога из Москвы Елену Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 25 июля 2013 года врач нарушила технику выполнения трепанобиопсии и повредила пациенту сосуды, из-за чего он скончался через несколько дней.