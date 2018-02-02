РИАМО - 2 фев. В шести муниципалитетах Подмосковья в пятницу пройдет апробация новых технологий проведения Единого государственного экзамена, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид пройдет 2 февраля 2018 года в шести муниципальных образованиях Московской области», - говорится в сообщении.
Тренировочное мероприятие начнется в 10:00, будут задействованы шесть ППЭ. Участие в апробации примут 270 выпускников 11 классов, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку.
Целью тренировочного мероприятия является проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении экзамена.
В ППЭ будет проведена тренировка печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории, сканирования бланков регистрации и бланков ответов участников ЕГЭ, защищенной передачи бланков участников ЕГЭ в электронном виде из ППЭ в региональный центр обработки информации (РЦОИ). Апробация также будет включать обработку и проверку предметными комиссиями результатов участников на региональном и федеральном уровне.
«При проведении ЕГЭ в 2018 году все ППЭ Московской области перейдут на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом будут печататься не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект экзаменационных материалов для участников ЕГЭ, включая бланки», - уточняется в сообщении.
Это позволит еще больше повысить информационную безопасность Единого госэкзамена, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.
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