РИАМО - 1 фев. В лектории «Дома ремесел» ВДНХ (павильон №47) 3 февраля начнет работу новое интеллектуальное пространство – Библиотека ремесел, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Помимо книжного фонда, который насчитывает более 1,5 тысяч специализированных книг и журналов, в библиотеке будут проводиться бесплатные ремесленные мастер-классы и лекции для всех желающих. Проект создан ВДНХ совместно с библиотеками Северо-Восточного округа Москвы», - говорится в сообщении.

В читальном зале библиотеки будет представлена литература по различным видам и истории ремесленного мастерства: от гончарного дела до каллиграфии и дизайна одежды. Среди них современные альбомы и журналы, а также уникальные книги по живописи, архитектуре и моде прошлых лет.

В библиотеке можно будет найти художественную литературу и даже дореволюционные издания о промыслах и культурных традициях России.

Вместо традиционных столов и стульев в читальном зале с бесплатным Wi-Fi стоит уютный диван и мебель ручной работы. Здесь же разместятся видеопроектор и пункт выдачи книг.

Посетители смогут проконсультироваться со специалистом по выбору литературы, записаться в любую библиотеку СВАО города Москвы и забрать понравившуюся книгу с собой. Если издания нет, можно оставить заявку – когда книга поступит в библиотеку, сотрудник свяжется по телефону.

С 3 по 11 февраля в Библиотеке ремесел пройдет выставка скетчбуков, иллюстрирующих процесс работы студентов Британской высшей школы дизайна над двумя проектами: «Белая рубашка» и «Альтернативное черное платье».