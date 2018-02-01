РИАМО - 1 фев. Госавтоинспекторы рекомендуют водителям Москвы в период до 4 февраля быть предельно внимательными на дорогах города из-за снегопада, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Со 2 по 4 февраля 2018 года прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега. На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова.

«Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - говорится в сообщении.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта столичной Госавтоинспекцией будут предприняты все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.

«Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах», - добавляется в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует горожанам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

ГИБДД Москвы призывает всех воспользоваться услугами общественного транспорта и по возможности не выезжать на личных автомашинах.