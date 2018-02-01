РИАМО - 1 фев. В Москве организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате пожара на фабрике на улице Михалковской, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 1 февраля 2018 года на территории текстильной фабрики, расположенной по улице Михалковской в городе Москве, произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело мужчины, один пострадавший доставлен в больницу.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.