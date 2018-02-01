РИАМО – 1 фев. Поклонники зарубежной литературы в 2018 году получат шанс встретиться с такими известными авторами, как Чайна Мьевиль, Гейл Форман и Джонатан Фоер, следует из презентации издательской группы «ЭКСМО – АСТ».

По данным из презентации, издательство планирует привезти в Россию в этом году автора бестселлера «Если я останусь» Гейл Форман, британского писателя-фантаста Чайна Мьевиля и автора «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Фоера.

Кроме того, Россию могут посетить автор романа о детективе «Убийственно просто» Питер Джеймс и фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который выпустил книгу «В тихой ночи. Лирика».

Издательство также обещает устроить встречи для поклонников еще более чем с десятью звездами мировой литературы.

В прошлом году «АСТ» организовало приезд в Россию крупнейших зарубежных авторов: Джорджа Мартина, Джеффа Кинни («Дневник слабака») и Николаса Спаркса («Дневник памяти»), которые посетили Москву и Санкт-Петербург.

Как добавляется в презентации, в качестве ключевых жанров на этот год в России определены фантастика, женская проза, книги о социальном успехе и личностном росте, детская и подростковая художественная литература современных авторов, поэзия и книги по здоровью.