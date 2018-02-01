РИАМО – 1 фев. Президент России Владимир Путин рассказал, что в текущей экономической ситуации в стране есть возможность для снижения цен на бензин, сообщает в четверг Газета.ru.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть Федеральная антимонопольная служба, я поговорю на этот счет с главой ведомства», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что установившийся уровень цен на бензин связан со стоимостью нефти и уровнем акцизов.

«Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас - под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил Путин.

Ранее президент РФ выразил недовольство промышленным ростом за прошлый год.

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