РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Жители ЖК «Люберцы 2015/2016/2017» предложили определить новое название для своего микрорайона путем голосования, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг в администрации муниципалитета Ружицкий провел встречу с жителями новых микрорайонов ЖК «Люберцы 2015/2016/2017». Глава сообщил, что необходимо отказаться от сложного строительного названия микрорайона ЖК «Люберцы 2015/16/17» и назвать его новым именем – Зенино (так как рядом находится Зенинское шоссе – ред.).

«Жители предложили провести голосование за новое имя своему микрорайону. Мы не против. Пусть предлагают свои названия и выбирают», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что название должно быть выбрано максимум в течение месяца.