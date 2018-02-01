РИАМО - 1 фев. Третьего февраля в Москве и других городах России пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!», участники отдадут дань памяти героям Великой Отечественной войны и продемонстрируют единство народа, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

«В Москве ключевые мероприятия состоятся на Васильевском спуске. Ожидается, что в праздничном митинге-концерте в столице примут участие до десяти тысяч человек. Ведущие праздника — Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцене выступят: Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группа «Город 312» и другие», — говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие народный артист СССР Василий Лановой, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

Инициатором акции выступает Общественная палата Российской Федерации. Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

«Символично, что день проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом», — отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Он добавил, что участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир.

«Наша история — это история великих побед, в которых наш народ показал свою силу. Сегодня мы должны не только помнить, какой путь прошла наша страна, но и понимать, как эти уроки истории помогают нам идти вперед. Акция призвана показать, что россияне вместе, что мы поддерживаем друг друга, и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века, и одна из главных таких ценностей — это справедливость», — подчеркнул Фадеев.

В мероприятиях по всей стране примут участие представители общественных движений, волонтерских объединений и неравнодушные граждане.