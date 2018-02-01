РИАМО - 1 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков в Instagram пять пригласительных билетов на два лица на фестиваль «Первозданная Россия».

Фестиваль «Первозданная Россия» открылся 26 января в Центральном доме художника в Москве. На нем представлены работы лучших фотожурналистов России.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подписаться на «РИАМО в Москве», отметить конкурсный пост лайком и в комментарии указать друга, который составит компанию.

Результаты будут подведены 5 февраля.

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.