РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Сотрудники Росгвардии для поддержания порядка и помощи полиции планируют организовать дежурство в опорном пункте, который откроют в новом микрорайоне ЖК «Люберцы 2015/16/17», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг в администрации муниципалитета Ружицкий провел встречу с жителями новых микрорайонов ЖК «Люберцы 2015/2016/2017».

«Сотрудники Росгвардии готовы нести дежурство в опорном пункте, который откроют в новом микрорайоне ЖК «Люберцы 2015/16/17» на улице Дружбы. Для этого необходимо минимум 200 объектов поставить на сигнализацию», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на улице Дружбы, дом №7, корпус 1, уже готово помещение для опорного пункта. Сейчас между МУ МВД России «Люберецкое» и администрацией заключается договор на безвозмездное пользование помещением. Данный участковый пункт будет оборудован мебелью, современной оргтехникой. Участковые будут работать в две смены – один с 9:00 до 18:00, второй – с 18:00 до 23:00. На начальном этапе в пункте будут работать два участковых, по мере роста микрорайона количество их может увеличиться.

«Стоит задача открыть этот пункт до 12 февраля», – заключил Ружицкий.