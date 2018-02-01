РИАМО – 1 фев. Официальный представитель министерства финансов США Тони Сэйег подтвердил, что опубликованная часть «кремлевского доклада» была составлена при помощи общедоступных материалов, сообщает в четверг Газета.ru.

Сэйег подчеркнул, что другая часть списка была засекречена, чтобы противостоять скрытию активов.

«Министерство включило в доклад засекреченное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов внесенных физлиц и юрлиц, а также чтобы избежать оглашения чувствительной информации», — сказал Сэйег.

Ранее эксперт рассказал о подмене «кремлевского доклада» в последний момент.

Министерство финансов США опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В него, в частности, попали премьер-министр Дмитрий Медведев и члены кабмина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всего в списке представлены имена 210 человек, среди которых как российские политики, так и бизнесмены.