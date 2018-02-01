РИАМО – 1 фев. Книги Сергея Тармашева, Татьяны Устиновой, Юрия Никитина, Марка Гоулстона и Михаила Пришвина возглавили топ самых популярных электронных изданий в Москве и Подмосковье в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы сервиса электронных книг «ЛитРес».

По данным онлайн-библиотеки, самой популярной электронной книгой в прошлом году в столичном регионе стала «Что посеешь» Сергея Тармашева. На второй позиции оказалась книга Татьяны Устиновой «Ждите неожиданного», топ-3 закрыла «Однажды вечером» Юрия Никитина.

В топ-10 также вошли «Как разговаривать с м*даками. Что делать с неадекватными и невыносимыми людьми в вашей жизни» Марка Гоулстона, «Моя родина» Михаила Пришвина, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Миленький ты мой» Марии Метлицкой, «А я дура пятая!» Екатерины Вильмонт, «Тобол. Много званых» Алексея Иванова и «Страсти-мордасти рогоносца» Дарьи Донцовой.

Популярными в Московском регионе в прошлом году также оказались книги Евгения Водолазкина, Елены Арсеньевой, Франциски Вудворт, Пенелопы Дуглас и Бориса Акунина.

Самыми же востребованными авторами по итогам прошлого года в Москве и Подмосковье стали Сергей Тармашев, Борис Акунин и Дарья Донцова. Популярны также были Татьяна Устинова, Александра Маринина, Дина Рубина, Сергей Лукьяненко, Елена Звездная и Стивен Кинг.

Рейтинг среди аудиокниг возглавили «Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век» Бориса Акунина, «Иностранка» Сергея Довлатова, «Тобол. Много званых» Алексея Иванова. Жители столичного региона в прошлом году также часто слушали произведения «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари, «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана, «Пока ты не спишь» Мишеля Бюсси, «Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия» Бориса Акунина, «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» Виктора Пелевина, «Пост сдал» Стивена Кинга и «Лекция «Гены, язык и мозг» Татьяны Черниговской.

Как уточняется в сообщении, наиболее часто в прошлом году жители Москвы и Подмосковья читали современные отечественные книги, боевую фантастику, произведения о «попаданцах», современные любовные романы и триллеры.