РИАМО - 1 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков в соцсети «ВКонтакте» 10 пригласительных на фестиваль «Первозданная Россия», который проходит в Центральном доме художника в Москве.

Для того, чтобы получить билеты, подписчикам сообщества «РИАМО в Москве» нужно сделать репост конкурсного сообщения. Победителей определят случайным образом 7 февраля.

Фестиваль «Первозданная Россия» открылся 26 января в Центральном доме художника в Москве. На нем представлены работы лучших фотожурналистов России.

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