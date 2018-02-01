РИАМО - 1 фев. Оборот розничной торговли в Москве по итогам 2017 года составил 4,52 триллиона рублей, или 101,2% к предыдущему году, при этом в декабре показатель составил 486,3 миллиарда рублей, увеличившись на 1,1% в годовом и на 24,4% в месячном выражении, сообщается на сайте Мосгорстата.

В четвертом квартале 2017 года оборот розничной торговли в столице составил 1,27 триллиона рублей, или на 1,6% больше, чем годом ранее, а по сравнению с третьим кварталом 2017 года показатель вырос на 12,1%.

В 2017 году оборот розничной торговли на 90,3% сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 9,7% (в 2016 году – 11,4%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2017 году составил 53,6%, непродовольственных товаров – 46,4%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец декабря в годовом выражении выросли на 2%, их хватит на 29 дней торговли.

Оборот общественного питания в столице в 2017 году составил 1,65 триллиона рублей, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году. В декабре оборот общественного питания вырос на 6,8% в годовом и на 5,7% в месячном выражении, составив 14,82 миллиарда рублей.

По итогам четвертого квартала показатель составил 43,85 миллиарда рублей, что на 7% превышает уровень четвертого квартала 2016 года и на 3,9% ниже уровня третьего квартала 2017 года.