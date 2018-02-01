РИАМО - 1 фев. Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило жителям региона о необходимости вакцинации против кори, несколько случаев заболеваемости которой были зафиксированы на территории муниципальных образований региона в декабре 2017 года - январе 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, вызванное вирусом кори, характеризующееся 100% восприимчивостью и дальнейшим развитием осложнений, что в последующем может привести к летальному исходу. Заболевшие корью были зафиксированы в Ногинском, Сергиево-Посадском, Ленинском районах и городских округах Балашиха, Реутов, Химки, Подольск, Домодедово, Люберцы и Красногорск.

«Методом специфической профилактики и защиты населения от кори является иммунопрофилактика. <…> На сегодняшний день вакцинация от кори показала высокую эффективность в предотвращении случаев заболевания инфекцией, а также значительное уменьшение количества смертельных исходов в результате неблагоприятного течения заболевания», - говорится в сообщении.

Сделать прививку против кори можно в медицинских организациях по месту жительства.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям иммунизации подлежат: дети в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация); лица до 35 лет (включительно) ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений или однократно привитые против кори.

Также прививки от кори необходимо делать взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций; организаций торговли; транспорта; коммунальной и социальной сфер; лица, работающие вахтовым методом; сотрудники госорганов в пунктах пропуска через государственную границу РФ) ранее не привитым, не болевшим, не имеющим сведений или однократно привитым против кори.

Кроме того, специалисты советуют привиться всем лицам в возрасте от 12 месяцев без ограничения возраста, имевшим контакт с больными корью.

«Для иммунизации применяются иммунобиологические лекарственные препараты, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке согласно инструкциям по их применению. После двукратной иммунизации защитный титр антител определяется у 95-98% вакцинированных», - подчеркивается в сообщении.

Возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем.

Проявлениями кори в типичной форме являются кашель и/или насморк, конъюнктивит; общая интоксикация, температура 38 градусов и выше; поэтапное высыпание сыпи с четвертого-пятого дня болезни (первый день – лицо, шея; второй день – туловище; третий день – ноги, руки) и пигментация.

Самому высокому риску заражения подвергаются не вакцинированные дети раннего возраста, беременные женщины. Также заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не вакцинирован, или тот, кто не перенес заболевание корью.

«Корь опасна своими осложнениями. Наиболее частым осложнением кори являются пневмонии, реже в качестве осложнений встречаются кератиты, иридоциклиты, увеиты, отиты, коревой круп, стоматиты, колиты, энцефаломиелиты, гнойничковые поражения кожи (фурункулез и др.). У взрослых более частым осложнением, чем у детей, является менингоэнцефалит, нередко оставляющий необратимые последствия со стороны центральной нервной системы», - заключают специалисты.