РИАМО - 1 фев. Уголовное дело возбудили в Москве по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого нашли работники мусоросжигательного завода среди отходов, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, вечером 31 января 2018 года при сортировке мусора работниками мусоросжигательного завода, расположенного на северо-востоке Москвы, обнаружено тело новорожденного мальчика. По предварительным данным, смерть младенца наступила в результате переохлаждения», - сказала Иванова.

По ее словам, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ - убийство.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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