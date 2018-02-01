РИАМО - 1 фев. Госадмтехнадзор Московской области помог в починке крыши и обустройстве зоны мангалов в доме-интернате в подмосковном Электрогорске, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области в ходе инспекционного объезда городского округа Электрогорск посетила дом-интернат, являющийся филиалом Ногинского дома-интерната, над которым Госадмтехнадзор держит шефство. Она проверила выполнение работ, о которых жильцы интерната попросили в ходе предыдущего посещения Витушевой. Тогда пожилые люди пожаловались на протекающую крышу пристройки здания и отсутствие обустроенной зоны для шашлыка.

«В ходе осмотра дома-интерната руководитель учреждения отметил, что озвученные проблемы были решены: с помощью местного территориального отдела кровля пристройки отремонтирована, а возле здания появилась зона барбекю для желающих пожарить мясо на природе. Руководство городского округа заверило, что за условиями проживания в социальном учреждении внимательно следят, принимая все необходимые для этого меры», - сказала Витушева.

Жители дома-интерната также поблагодарили главу Госадмтехнадзора, устроив для нее чаепитие.

«В ходе беседы от жителей поступили и новые просьбы, которые мы взяли на контроль. Я хочу, чтобы вы знали, что служба всегда готова прийти вам на помощь», - подчеркнула руководитель Госадмтехнадзора.