РИАМО – 1 фев. Президент России Владимир Путин выразил недовольство уровнем промышленного роста по итогам 2017 года и назвал его неудовлетворительным, сообщает в четверг Газета.ru.

«Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может», — сказал Путин.

При этом он отметил, что такие отрасли, как транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленности показывают хорошую динамику.

Ранее Путин сообщал, что ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%.