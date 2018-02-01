РИАМО – 1 фев. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что нужно воздержаться от эйфории в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов, однако отметил, что рад ему, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Президент прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о снятии обвинений с 28 российских олимпийцев, которые ранее были пожизненно дисквалифицированы из-за дела о допинге.

«Нужно воздержаться от эйфории в связи с решением CAS. России еще много предстоит сделать в сфере борьбы с допингом», — сказал Путин.

В то же время Путин подчеркнул, что решение CAS не может не радовать. Оно подтверждает, что большинство российских атлетов не причастны к использованию запрещенных препаратов.

Ранее CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд признал представленные доказательства вины спортсменов недостаточными для установления того, что атлеты нарушили антидопинговые правила. Их личные результаты на Олимпиаде – 2014 остались в силе.

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