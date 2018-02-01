РИАМО - 1 фев. Объем платных услуг, оказываемых населению Москвы, по итогам 2017 года составил 1,6 триллиона рублей в сопоставимых ценах, что на 2,3% ниже показателя 2016 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорстата.

При этом в декабре 2017 года объем платных услуг составил 140,9 миллиарда рублей в сопоставимых ценах, увеличившись на 0,5% в годовом и на 3,1% в месячном выражении.

По итогам четвертого квартала 2017 года показатель составил 417,1 миллиарда рублей, что на 1,7% ниже, чем в четвертом квартале 2016 года и на 1% меньше, чем в третьем квартале 2017 года

В 2017 года в структуре объема платных услуг преобладали жилищно-коммунальные (13,8% от общего объема), транспортные (39,9%) и телекоммуникационные услуги (17%). При этом объем девяти видов услуг снизился на 0,1-38,6% и пяти видов увеличился на 3,6-12,5%. Наибольшее снижение объемов отмечается в сфере курьерских и услуг почтовой связи – на 38,6%, юридических – на 18,9% и услуг санаторно-курортных организаций – на 18,4%. Наибольший рост отмечен в сфере услуг физической культуры и спорта – на 12,5%, медицинских услуг – на 6,5% и гостиничных услуг – на 6,4%.

В 2017 году в структуре бытовых услуг 41,9% приходилось на долю услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 10,3% – парикмахерских услуг и 9,3% – ритуальных услуг. Снижение объемов услуг по техобслуживанию и ремонту за 2017 года по сравнению с 2016 годом составило 9,8%, объем парикмахерских услуг снизился на 17,8%, а ритуальных услуг вырос на 2,3%.