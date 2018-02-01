РИАМО - 1 фев. Власти Москвы готовы привлечь предпринимателей города для участия в 13 выставках в течение текущего года, сообщил в четверг руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин

«Мы вывозим предпринимателей на выставки, фактически взяв все затраты по части выставочных мероприятий. Делаем наш коллективный стенд под эгидой правительства Москвы. На сегодняшний день сформировано 13 выставок на 2018 год, список еще открыт»,- сказал Фурсин.

Он отметил, что на выставках будет порядка 300 экспонентов и 5 тысяч встреч.

Ранее Фурсин сообщил, что всего в административных округах Москвы существует 14 центров услуг для бизнеса, в которых проводят около 50 тысяч консультаций ежегодно.