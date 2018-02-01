РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Для оперативного реагирования на просьбы и жалобы жителей подмосковных Люберец участковым уполномоченным полиции городского округа предложили завести страницы в социальных сетях, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг в администрации муниципалитета Ружицкий провел встречу с жителями новых микрорайонов ЖК «Люберцы 2015/2016/2017».

«Если участковые уполномоченные не отвечают на телефоны, то пусть тогда они заведут аккаунты в социальных сетях. Возможно, так будет быстрее налажен контакт полицейских с жителями», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что администрация готова помочь в обучении участковых работе в соцсетях.

«Надо договориться жителям и участковым, в какой именно соцсети лучше всего контактировать. Тогда жители смогут писать в аккаунты полицейских о своих проблемах», – добавил Ружицкий.