РИАМО - 1 фев. Реальная заработная плата в Москве в ноябре 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 6%, при этом средняя зарплата в столице в ноябре выросла на 10,1%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2017 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций), составила 70991 рубль и увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 10,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2017 года составила 106,0% к уровню ноября 2016 года», - говорится в документе.

Реальная заработная плата в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 1,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в ноябре 2017 года снизились 6,1% по сравнению с ноябрем 2016 года, и на 1,7% по сравнению с октябрем 2017 года.

Среднедушевые денежные доходы в Москве в ноябре 2017 года составили 59762 рубля.

По данным Мосгорстата, в Москве в ноябре 2017 года инфляция составила 0,3%, с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,4%. По данным Росстата, в России в ноябре 2017 года индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала года – 102,1% (в ноябре 2016 года – 100,4%, с начала года – 105,0%).