РИАМО - 1 фев. Общая прибыль организаций Москвы по итогам января-октября 2017 года составила почти 2,2 триллиона рублей, снизившись на 12,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 ноября 2017 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 2172,7 миллиарда рублей (за этот же период 2016 года финансовый результат составил 2473,1 миллиарда рублей прибыли)», - говорится в документе.

При этом прибыль составила 2,54 триллиона рублей, а убыток – 371,4 миллиарда рублей. На 1 ноября 2017 года убыточными были 1440 организаций, или 26,9% от всех организаций столицы.

На 1 ноября 2017 года суммарная задолженность по обязательствам составила 36,25 триллиона рублей, из нее просроченная – 1,37 триллиона рублей, или 3,8% от общей суммы задолженности (на 1 ноября 2016 года – 3,6%, на 1 октября 2017 года – 3,2%).

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2017 года составила 16,21 триллиона рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,35 триллиона рублей, или 8,3% (на 1 ноября 2016 года – 7,7%, на 1 октября 2017 года – 6,9%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец октября 2017 года составила 20,04 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность – 19,8 миллиарда рублей, или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 ноября 2016 года – 0,2%, на 1 октября 2017 года – 0,1%).

Дебиторская задолженность на 1 ноября 2017 года составила 14,47 триллиона рублей, из нее просроченная – 743,1 миллиарда рублей, или 5,1% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 ноября 2016 года – 5,3%, на 1 октября 2017 года – 5,2%).