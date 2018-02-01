РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 фев. Новому микрорайону жилого комплекса «Люберцы 2015/2016/2017» в городском округе Люберцы планируют дать более простое название – Зенино, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг в администрации муниципалитета Ружицкий провел встречу с жителями новых микрорайонов ЖК «Люберцы 2015/2016/2017».

«Надо уже уйти от этого сложного строительного названия микрорайона ЖК «Люберцы 2015/16/17» и назвать его новым именем Зенино (рядом с микрорайоном проходит Зенинское шоссе – ред.)», – сказал Ружицкий.

Он добавил, в ближайшее время этим вопросом займется администрация.