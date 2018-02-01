Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события предстоящих выходных в столице и в Московской области и узнала, куда сходить в Москве со 2 по 4 февраля.

ПЯТНИЦА, 2 февраля

Премьера фильма «Тоня против всех»

Самый обсуждаемый фильм этой недели, который номинирован на «Оскар» 2018 – черная комедия о скандальной фигуристке «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли («Волк с Уолл-стрит»). История, основанная на реальный событиях, произошла в 90-е. Одна из самых успешных американских фигуристок Тоня Хардинг замешана в борьбе за участие в Олимпиаде. Ради этого она не остановится не перед чем, даже если придется покалечить главную конкурентку.

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

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Премьера фильма «Селфи»

Еще одна премьера этой недели – фильм «Селфи» с Константином Хабенским в главной роли, снятый по сценарию Сергея Минаева. История про двойника, почти как у Достоевского, разворачивается в мире, где все решают лайки. Скопировав жизнь успешного писателя Богданова, главный герой становится лучшей версией оригинала. Никто не замечает подвоха, а настоящему писателю не верят. Единственный шанс на спасение – родная дочь Богданова, которая точно знает, каким может быть ее отец.

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

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Выставка современной архитектуры Кореи

© сайт Музея русского искусства

Необычная выставка, посвященная творчеству зодчего Афанасия Середина-Сабатина и современной архитектуре в Корее, 2 февраля открывается в Музее русского искусства. Русский архитектор Афанасий Середин-Сабатин работал в Корее в течение 20 лет на рубеже XIX-XX веков. Именно ему принадлежат ряд любимых корейцами построек в Сеуле – знаменитый Кофейный павильон во дворце Токсугун, Королевская библиотека и даже ставшие символом новой Кореи Ворота Независимости. В экспозиции более 50 архитектурных фотографий построек Середина-Сабатина.

Где: Москва, Музей русского искусства

Цена: от 100 до 200 рублей

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Выставка «Жены»

© сайт Музея русского импрессионизма

Более 40 портретов именитых русских художников можно увидеть в Музее русского импрессионизма на выставке «Жены», которая проходит с 1 февраля. В экспозицию включены работы Ильи Репина, Михаила Врубеля, Валентина Серова, Игоря Грабара, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и многих других художников. На портретах конца XIX века предстают светские красавицы в корсетах, мехах и шелках, трогательные и пленительные хранительницы очага и пр. Им на смену приходят решительные революционерки, женщины с прямыми взглядами и крутым разворот плеч, которые строят новый мир наравне с мужчинами. На экскурсии расскажут, зачем Илью Репина жена кормила котлетами из сена, как Маргарита Коненкова, советская шпионка и любовница Эйнштейна, повлияла на создание атомной бомбы, и кто был прототипом работницы и спортсменки с советских плакатов.

Где: Москва, Музей русского импрессионизма

Цена: от 250 рублей

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Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»

Выставка графических работ Сальвадора Дали 2 февраля открывается в подмосковной Балашихе. В экспозиции – более 100 работ, которых нет в собрании российских музеев, иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. В своих работах Дали делает попытку интегрировать фантазии, свободу, чувства, волю, интуицию художника в емкий и загадочный мир библейских историй. При этом библейские мотивы в произведениях Дали – тема сквозная, иногда он представляет Христа центром первозданной Вселенной, а порой представляет себя Спасителем мира.

Где: Московская область, Балашиха, Балашихинская картинная галерея

Цена: от 250 до 300 рублей

СУББОТА, 3 февраля

Концерт группы «Зоркий»

Проект креативного директора «Пикника Афиши» Василия Зоркого – группа «Зоркий» – даст концерт в клубе «16 тонн». За три года творчества группа успела выступить на разогреве у Tom Odell в YotaSpace и Imagine Dragons в «Олимпийском», принять участие в записи саундтреков к фильмам и сериалам («Временно недоступен», «Озабоченные», «Красные браслеты»), записать дебютный альбом, а также реализовать совместные проекты с разными артистами – от Манижи до Надежды Грицкевич. На концерте 3 февраля группа обещает порадовать своих поклонников новыми песнями.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 500 до 1300 рублей

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Закрытие выставки Такаси Мураками

Торжественное закрытие выставки японского художника Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» 3 февраля пройдет в музей современного искусства «Гараж». Это первый масштабный проект знаменитого японского художника, который был представлен в Москве в сентябре прошлого года и стал очень популярным. Экспозиция выставки включает в себя пять глав-разделов, каждый из которых посвящен определенному феномену японской культуры, который представлен в творчестве Мураками. Кроме основной экспозиции, в последние дни работы выставки можно будет увидеть более 400 иллюстраций, статей и интервью Мураками и его сотрудников.

Где: Москва, Музей современного искусства «Гараж»

Цена: бесплатно, по регистрации на сайте Time Pad

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля

Ярмарка крафтового сыра

© страница ярамрки в facebook

Фестиваль крафтового сыра со 2 по 4 февраля пройдет на дизайн-заводе «Флакон». В ассортименте – более 40 российских и импортных видов сыра, среди которых бри, камамбер, маасдам, моцарелла и многие другие. Посетители ярмарки смогут продегустировать сыры, посетить кулинарные мастер-классы и лекции по разным сортам сыра. В рамках фестиваля пройдет показ документального фильма «Страсти по сыру» о становлении российского сыроварения и презентация книги Н. В. Веращагина «Дело жизни».

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

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