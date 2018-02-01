РИАМО - 1 фев. Всего в административных округах Москвы существует 14 центров услуг для бизнеса, в которых проводят около 50 тысяч консультаций ежегодно, сообщил в четверг руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин

«Во всех административных округах Москвы есть центры услуг для бизнеса, всего их 14. В этих центрах ежегодно проводят 50 тысяч консультаций. Это то окно, которое поддерживает бизнес на всем его пути»,- сказал Фурсин.

Он отметил, что в центрах услуг консультируют в регистрации бизнеса, в получении кредитов и гарантий на предпринимательство, во всех видах городской поддержки, в налоговом и бухгалтерском учете.

Центры услуг для бизнеса были созданы в 2016 году. В центрах действующим или будущим предпринимателям помогают разобраться в тонкостях создания бизнеса, его расширения, подбирают оптимальный вариант кредита для бизнеса, помогают подготовиться к возможному получению госсубсидий, находят инвестора или финансового поручителя (гаранта).