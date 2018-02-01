РИАМО - 1 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж денежных средств в размере свыше 300 миллионов рублей под видом покупки электрооборудования, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО столицы.

Предположительно, группа лиц от имени гендиректора организации заключила договор на поставку электрооборудования с иностранной компанией-нерезидентом. Затем злоумышленники осуществили перевод на счет нерезидента денежных средств в размере более 300 миллионов рублей. Однако товар в адрес организации-покупателя не поступил, а репатриация денежных средств обеспечена не была.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.