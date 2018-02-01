РИАМО - 1 фев. Объем промышленного производства в Москве по полному кругу предприятий по итогам 2017 года по сравнению с показателем 2016 года увеличился на 0,9%, при этом в декабре 2017 года объем промпроизводства снизился на 4,1% против декабря 2016 года и вырос на 10,4% против ноября 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

По итогам четвертого квартала 2017 года объем промпроизводства снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, а по сравнению с третьим кварталом 2017 года вырос на 11,1%.

«Индекс производства по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе-декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 года составил 100,9%, индекс производства по этим видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 100,6%», - говорится в документе.

В сегменте обрабатывающих производств показатель за декабрь 2017 года в годовом выражении снизился на 2,2%, в месячном – вырос на 12,9%. Индекс промпроизводства по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом составил 101,5%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в декабре 2017 года отмечено снижение производства на 9,8% по сравнению с декабрем 2016 года и рост на 11,1% по сравнению с ноябрем 2017 года. По итогам 2017 года объем промпроизводства в этой сфере уменьшился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в декабре 2017 года в годовом выражении отмечено снижение производства на 6%, в месячном – на 3%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается рост производства на 2,4%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности в действующих ценах по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом в сегменте «добыча полезных ископаемых» увеличился на 21%, до 1,44 триллиона рублей, в сегменте «обрабатывающие производства» вырос на 15,5%, до 4,78 триллиона рублей.

В сегменте «обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров в 2017 году увеличился на 3%, до 689,5 миллиардов рублей, а в сегменте «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 9,8%, до 22,5 миллиардов рублей.