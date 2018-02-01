РИАМО - 1 фев. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства девятиэтажного апарт-отеля с подземной парковкой в Таганском районе в Центральном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на строительство апарт-отеля в Таганском районе. Проектом предусмотрено строительство комплекса апартаментов, состоящих из четырех секций переменной этажности, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой с последующим размещением на первом этаже помещений общественного назначения», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Комплекс расположится по адресу: Серебряническая набережная, владения 7-11. Апартаменты будут размещены на втором-девятом этажах комплекса. В рамках проекта запланировано размещение 10 студий, 25 двухкомнатных, 32 трехкомнатных, 17 четырехкомнатных и пяти пятикомнатных апартаментов. Во всех секциях запроектирован вестибюль с санузлом, багажной комнатой, помещением консьержа и комнатой уборочного инвентаря.

Кроме того, на первых этажах некоторых секций появятся офисные помещения, оборудованные автономными входами с улицы. Также на первом этаже одной из секций разместится кафе. В составе комплекса апартаментов предусмотрено строительство одноуровневой подземной автостоянки на 96 машино-мест. Въезд и выезд автомобилей на подземный этаж автостоянки предусмотрен по двум подъемным автомобильным лифтам.

В рамках благоустройства территории апарт-отеля запланировано устройство площадки для отдыха с газонным покрытием, тротуаров и пешеходных зон, а также детской площадки. Также запланирована разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, установка наружного освещения территории и малых архитектурных форм.