РИАМО - 1 фев. Полиция в подмосковном Воскресенске задержала мужчину, который подозревается нападении на женщину и краже у нее телефона стоимостью 30 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 30 января в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что у одного из магазинов в Воскресенске неизвестный избил ее и, угрожая ножом, открыто похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«30 января в 23:55 сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен мужчина 1989 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан», - сказал собеседник агентства.