РИАМО - 1 фев. Подтвержденных случаев травматизма из-за погодных условий в столице не зарегистрировано, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году, я официально заявляю, на данный момент ни одного зарегистрированного и подтвержденного случая травматизма (из-за погодных условий – ред.). Было 15 обращений в травмпункт со ссылкой на то, что человек травмирован сходом снега с крыш или сосульками, но эти случаи не подтвердились», - сказал Бирюков.

Он добавил, что, к сожалению, граждане иногда, приходя в травмпункт, получив где-то травму, делают ссылку на то, что их травмировала сосулька. Но проверки, общение с самим гражданином доказывают, что эти факты не подтверждаются.

«Как можно подтвердить факт, когда гражданин заявляет о травмировании сосулькой, а в это время он находился в командировке. Как можно говорить о сходе снежной лавины с крыши, если эта крыша не скатная, а плоская, не может быть снега, который сходит с крыши? В каждом конкретном случае мы с жителями работаем, отрабатываем. В прошлом году подтвердилось два случая», - сказал Бирюков.