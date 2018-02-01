РИАМО - 1 фев. Количество туристов в Подмосковье увеличилось с 8 до 14 миллионов с 2013 года, также много туристов ожидается во время чемпионата мира по футболу, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Практически каждый месяц насыщен фестивалями. Мы специально сделали событийный календарь. Фестивали позволяют увеличивать туристический поток в Московской области. Если в 2013 году туристов было 8 миллионов, то в 2017 году - уже более 14 миллионов, то есть рост почти в два раза», - сказала Косарева.

Она уточнила, что большое количество туристов ожидается в регионе в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

«В частности, число аргентинских болельщиков в Бронницах может привесите количество местных жителей», - добавила министр культуры региона.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказывал, что сборная команда Аргентины может выбрать в качестве тренировочной базы площадку в Бронницах.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать тренировочные базы, где расположатся девять сильнейших сборных мира.