РИАМО - 1 фев. Сильные морозы не помешают работе коммунальных служб Москвы, система уборочного хозяйства и дорожная техника также готовы для работы в минусовых температурах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Вся городская система готова к морозам. Системы работают с плавным переводом теплоносителя на повышенный режим. Сегодня мы работаем на температуру минус 10 градусов наружную воздуха. Если будут пониженные температуры, система готова к работе в этих условиях», - сказал Бирюков.

Он добавил, что система уборочного хозяйства, дорожная техника готовы для работы в этих минусовых температурах. Для того, чтобы технику обслуживать, создавать комфорт для персонала, базы оборудованы ангарными боксами, возможностью отогрева техники и ремонта в теплых условиях.

«Город готов не только к тому, чтобы подмести. Мы город подготовили к работе в осенне-зимний период и достойно проходим его по всем направлениям», - сказал Бирюков.

Он добавил, что столица имеет запасы по подаче газа примерно на 30 процентов, запасы электрических мощностей составляют 4 тысячи мегаватт при возможности подачи 21,5 тысяч мегаватт.

«Наша городская система жизнеобеспечения рассчитана на температуры до минус 40. Все системы работают и имеют необходимые резервы без всяких ограничений с температурой до минус 40 в течение десяти дней. Такие температуры, конечно, в городе если и бывают, то один-два дня. У нас достаточное количество резервов теплоснабжения», - уточнил Бирюков.