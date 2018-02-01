РИАМО - 1 фев. Обвал строительного навеса в подземном переходе около станции московского метро «Улица 1905 года» произошел по вине технического персонала, который установил конструкцию с нарушениями правил, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вечером 30 января при выполнении плановых строительно-монтажных работ на входе-выходе подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Улица 1905 года» произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали пятеро рабочих, которых госпитализировали с травмами.

«Комиссия разобралась, это достаточно банальный и глупый случай. Это нерадивость младшего управленческого персонала, который соорудил тепляк (временное сооружение для ведения стройработ зимой – ред.). в нарушение всех технических норм и правил. Нельзя было такой тепляк делать. Доброе намерение в том, чтобы сходы были хорошие и достойные, но для этого есть тепляки и в виде палаток», - сказал Бирюков.

Он добавил, что виноват в произошедшем начальник участка, технический персонал на уровне руководства «Гормоста».

«Начальник участка освобожден от работы. Сейчас проводятся необходимые процедуры. Даны поручения проверить все ремонтное хозяйство не только в этом подразделении, но и в других, усилить, безусловно, контроль» - заключил Бирюков.

Строительные леса обрушились в переходе у метро. ВИДЕО>>