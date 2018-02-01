РИАМО - 1 фев. Войсковая часть в подмосковной Балашихе в прошлом году загрязнила пруд нефтепродуктами, министерство экологии и природопользования Московской области взыскало с нее компенсацию за ущерб водному объекту в размере почти полумиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

С территории воинской части, расквартированной в микрорайоне Николо-Архангельский городского округа Балашиха, в прошлом году был произведен залповый выброс нефтепродуктов. Лабораторные исследования проб воды из пруда выявили многократные превышения ПДК соединений азота и нефтепродуктов. За это нарушение часть была оштрафована, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Специалисты Минэкологии рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил 464 тысячи рублей. По решению Балашихинского городского суда эта сумма будет взыскана с нарушителей», - отмечается в сообщении.