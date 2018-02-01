РИАМО – 1 фев. Минфин России не видит большой угрозы в случае введения возможных ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает в четверг Газета.ru.

«Мы опираемся на внутренних инвесторов и коммерческие банки России, поэтому исходим из большого потенциала наших инвесторов. То, что происходит за океаном, это внутренняя американская проблематика, мы переживем», — сказал замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Он также добавил, что долю вложений именно американских инвесторов в ОФЗ будет практически невозможно вычислить.

«Поэтому резидентство не имеет смысла, это здравый, многолетний смысл. Можно только какие-то предположения делать, чьи это денежные средства на самом деле», — отметил Сторчак.

В прошлом году Сторчак сообщал, что Минфин России рассматривает альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай ужесточения антироссийских санкций.