РИАМО - 1 фев. Новую школу на 550 мест в виде шестилучевого цветка построят в Нагатинском Затоне на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Форма здания в виде шестилучевого цветка создает с любого ракурса вид перспективных равновеликих объемов и элементов. При этом пластика фасада достигается за счет чередования глухих частей здания, где расположены лестницы, спортзалы и столовая, с повторяющимся остеклением в зоне учебных классов. Игра света и тени в сочетании с цветными вставками в облицовке придают фасадам дополнительную выразительность», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Форма здания также позволила четко разделить потоки участников по возрасту. Один класс будет учиться в одном «лепестке», а другой – во втором.

Помимо учебных классов, в школе расположатся библиотека, группа кабинетов свободного творчества, студии живописи и музыки, лаборатории проектной деятельности. Всего в здании запроектировано четыре этажа.