РИАМО - 1 фев. Специалисты «Мостотреста» заканчивают сооружение опор моста через реку Волгу в городском округе Дубна, из 17 опор полностью готовы 16, окончательно завершить данные работы планируется в марте текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время выполняется сборка и монтаж пролетного строения. В целом на пяти пролетах моста уже смонтировано более 6 тысяч металлоконструкций, что составляет около 40% от общего объема. Из них береговые металлоконструкции поставлены в полном объеме, мостовые – более чем на 50%. Окончание сборки и монтажа пролетных строений намечено на октябрь», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он также подчеркнул, что на объекте производится строительство подпорной стенки и переустройство коммуникаций, возводится земляное полотно на правом и левом берегах. Ежесуточно в работах задействовано порядка 550 специалистов и 100 единиц техники.

«Финансирование объекта осуществляется в полном объеме. Подрядчик в свою очередь соблюдает все требования по качеству и срокам строительства. Стоит отметить, что за ходом работ ведется круглосуточный контроль силами специализированной организации. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2019 года», - отметил Тресков.

Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 километров в час составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров – длина моста. Перспективная пропускная способность объекта – свыше 24 тысяч автомобилей в сутки.