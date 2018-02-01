РИАМО - 1 фев. В подмосковном Павловском Посаде может появиться большой гостиничный центр в рамках концепции «Музей под открытым небом», сообщил РИАМО в четверг глава городского округа Олег Соковиков.

«Павловский Посад задыхается без отелей. У нас, к сожалению, отелей немного, и они недостаточно большие. Задача потенциальная - заставить туриста ночевать в Павловском Посаде. Мы разработали концепцию «Павловский Посад — музей под открытым небом», где пять зон, в том числе и зона гостеприимства, которая предполагает строительство современного большого гостиничного центра», - сказал Соковиков.

По его словам, инвестор для строительства гостиничного центра еще не определен.

Соковиков добавил, что городской округ участвует в программе «Комфортная городская среда», в рамках которой уже создали три пешеходных зоны. В ближайших планах - новая навигация.

Ранее Соковиков сообщал, что реализация проекта «Павловский Посад – музей под открытым небом» потребует около 6 миллиардов рублей инвестиций.