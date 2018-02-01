РИАМО - 1 фев. В подмосковной Балашихе полицейские изъяли у мужчины около шести граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«30 января в 18:20 в городском округе Балашиха, проспект Ленина, у одного из домов установлен и доставлен мужчина 1979 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 6 граммов героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчина задержан.