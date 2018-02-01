РИАМО - 1 фев. Автомобиль Mazda стоимостью около 1,5 миллионов рублей похитили от дома в подмосковном Королеве, полиция ведет розыск злоумышленников, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«30 января в 22:45 в дежурную часть ОП обратилась женщина с заявлением о том, что в период времени с 20:45 до 21:15 в городском округе Королев, проспект Королева, от одного из домов неизвестный похитил автомашину Mazda CX-5 2013 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.