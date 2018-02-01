РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 фев. Коммунальные службы подмосковных Люберец в четверг устраняют последствия прошедшего 31 января снегопада, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

Тридцать первого января в Люберцах прошел обильный снегопад. Транспортный коллапс произошел на дорогах городского округа из-за ухудшившихся погодных условий.

«На улицы Томилина городского округа Люберцы вновь вышла вся спецтехника. Продолжается устранение последствий снегопада в микрорайоне Птицефабрика на территориях домов №№29, 30 и 31», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, коммунальные службы расчищают снег для беспрепятственного проезда автомобилей по внутриквартальным дорогам. После этого техника расчистит парковки и придомовые территории.