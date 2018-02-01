РИАМО - 1 фев. Порядка 30 сантиметров снега может выпасть в столице в ночь с субботы на воскресенье, с 3 на 4 февраля, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С субботы на воскресенье выпадет от 25 до 30 сантиметров снега в Москве, в разных районах разная интенсивность снега бывает. В понедельник и вторник, предварительно, снег будет идти по 8-10 сантиметров, количество снега будет достаточно большое», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что, согласно статистике, среднегодовая норма снега в столице составляет 152 сантиметра. В зимний период 2012-2013 года выпало 329 сантиметров, почти в два раза больше. В 2012-2013 годах - 220 сантиметров, а в 2016-2017 годах - 284 сантиметра.

«Полагаю, что в этом году до уровня 2 метров снежный покров ляжет на Москву. Этого снега мы не видим, он ложится, подтаивает с учетом таких погодных условий, но его надо убирать и чистить», - подчеркнул Бирюков.

По данным синоптиков, в ближайшие пять дней в столице ожидаются снегопады, может выпасть 33 миллиметра осадков, что практически соответствует февральской норме в 36 миллиметров.